В работе YouTube произошел массовый сбой: что известно

В среду, 10 апреля, на видеохостинге YouTube произошел массовый сбор, на который жаловались пользователи со всего мира.
Как сообщает портал Downdetector, неполадки в работе наблюдались в США, Японии, России и странах Европы.
Сообщается о таких зарегистрированных проблемах, как просмотр видео (66%), работа сайта (21%) и вход на сам видеохостинг (11%).
Отметим, что в Украине состоянием на 13:30 YouTube работает без наблюдаемых сбоев.
Сбой в работе YouTube
Как сообщал OBOZREVATEL:
13 марта в сервисов компании Google наблюдались масштабные сбои по всему миру. Проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube.
Также ранее пользователи YouTube со всего мира сообщили о перебоях в работе сервиса.
Кроме того пользователи США, Дании, Португалии, Польши, Японии, Австралии, России и других стран сообщили о сбое в работе YouTube.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram