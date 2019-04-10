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В работе YouTube произошел массовый сбой: что известно

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В среду, 10 апреля, на видеохостинге YouTube произошел массовый сбор, на который жаловались пользователи со всего мира.

Как сообщает портал Downdetector, неполадки в работе наблюдались в США, Японии, России и странах Европы.

Сообщается о таких зарегистрированных проблемах, как просмотр видео (66%), работа сайта (21%) и вход на сам видеохостинг (11%).

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Отметим, что в Украине состоянием на 13:30 YouTube работает без наблюдаемых сбоев.

Сбой в работе YouTube

Сбой в работе YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тег
Youtube
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