В работе YouTube произошел массовый сбой: что известно

В среду, 10 апреля, на видеохостинге YouTube произошел массовый сбор, на который жаловались пользователи со всего мира.

Как сообщает портал Downdetector, неполадки в работе наблюдались в США, Японии, России и странах Европы.

Сообщается о таких зарегистрированных проблемах, как просмотр видео (66%), работа сайта (21%) и вход на сам видеохостинг (11%).

Отметим, что в Украине состоянием на 13:30 YouTube работает без наблюдаемых сбоев.

Сбой в работе YouTube

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 марта в сервисов компании Google наблюдались масштабные сбои по всему миру. Проблемы коснулись поисковой системы Google, почтового клиента Gmail и видеосервиса YouTube.

Также ранее пользователи YouTube со всего мира сообщили о перебоях в работе сервиса.

Кроме того пользователи США, Дании, Португалии, Польши, Японии, Австралии, России и других стран сообщили о сбое в работе YouTube.

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