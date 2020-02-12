Хакер из Житомира обманул ФБР и вышел сухим из воды: удивительная история украинца

Украинский хакер из Житомира Максим Попов, которого посадили в американскую тюрьму из-за вымогательства в сети, попал в ФБР, работая агентом под прикрытием, и взломал саму базу бюро, о чем там даже не узнали.

Об удивительной судьбе украинца идет речь в материале The Wired.

Отмечается, что раньше Попов занимался противоправной деятельностью в сети. Имея безупречной английский, хакер делал заказ, звоня американским компаниям, которые продавали телефоны и компьютеры и снимал средства с чужих кредитных карт. Также он вместе с коллегами занимался вымогательством, в частности, взломав системы E-Money и Western Union.

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Однако E-Money тайно сконтактировала с ФБР, а Western Union публично объявила об утечке данных, что поставило крест на планах хакеров.

Попов решил покинуть Житомир и сдаться американской полиции, став экспертом по компьютерной безопасности в США. Однако хакер был вынужден столкнуться с другой реальностью – по прибытию в США агенты ФБР поместили его в изолированную комнату и предложили работать постоянным уголовным информатором бюро, чтобы заманить его бывших соратников в ловушку.

Хакер из Житомира взломал ФБР и вышел сухим из воды habr.com

В случае отказа Попова бросили бы в тюрьму. Хакера поместили под круглосуточное наблюдение в одном из домов ФБР и поручили ему общаться в чатах с друзьями под запись агентов.

Украинец только делал вид, что выполнял требования, и через три месяца агенты ФБР перевели записи разговора и обнаружили обман. Попова бросила в тюрьму округа Сент-Луис.

Оттуда его вытащил агент ФБР Эрнест Гилберт. Он предложил Попову в 2002 году стать сотрудником бюро под прикрытием и тот согласился.

Попов должен был работать над операцией под названием "Муравьиное город" (Ant City). Под вымышленным псевдонимом он писал в "подпольных" чатах и ​​на CarderPlanet, выдавая себя за украинского афериста, который зарабатывал на похищенных данных кредитных карточек.

Вскоре украинца отпустили на свободу, обязав отбыть исполнительный срок, однако Гилберт помог ему вернуться на Родину. Будучи в Украине, Попов попытался провернуть масштабную схему, из-за которой Гилберт лишился работы, однако старого знакомого не выдал.

Хакер из Житомира взломал ФБР и вышел сухим из воды Газета "День"

Суть грандиозной аферы состояла в том, что Попов уведомил бюро о том, что расследует хакерские атаки мошенника из России, а сам под разными псевдонимами помог ему взломать базы крупной компании ЕМС, а также самого ФБР.

Надеясь, что хакерам заплатят за коды, Попов связался с Гилбертом, который не был частью схемы, и передал ему информацию о взломе, чтобы тот мог "раскрыть" дело. Агента обязали показать всю переписку с Поповым и уволили с работы. Виновным во всем признали российского хакера. Попов же благодаря Гилберту наказания избежал.

Позже Попов признался, что не жалеет о взломе ФБР. И даже несмотря на то, что разрушил карьеру агента, назвал Гилберта "единственным другом, которого имел".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американские спецслужбы раскрыли крупнейшее в истории мошенничество с ценными бумагами, в котором участвовали хакеры и трейдеры из России, США и Украины.

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