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Первое в истории: появилось сенсационное видео солнечного затмения

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Британский институт кино и Королевское астрономическое общество представили первое видео в истории с полным солнечным затмением, которое произошло 28 мая 1900 года.

На официальном сайте астрономического общества рассказали, что было оцифровано самое раннее двигающееся изображение этого явления.

Кадры сенсационного фильма отсканировали специалисты из Национального архива Британского института кино, после чего все изображения были сведены в видео с разрешением 4К.

Изображение солнечного затмения 1990 года

Изображение солнечного затмения 1990 года

Кадр из сенсационного видео

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Съемкой занимались британский иллюзионист Невил Маскелайн и американский астроном Джон Бэкон во время экспедиции Британской астрономической ассоциации в Северную Каролину. Это была вторая попытка снять солнечное затмение. Пленки с первого раза были украдены в 1898 году в Индии.

Солнечное затмение (иллюстративное фото)

Солнечное затмение (иллюстративное фото)

pixabay

"Фильм, как магия, сочетает в себе искусство и науку. Это история о магии; магия и искусство, наука, кино и размытые линии между ними. Историки раннего кино искали эту запись много лет", – рассказал куратор немого фильма Британского института кино Брайони Диксон.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле Обсерватория Event Horizon Telescope представила фотографии так называемой тени черной дыры в центре галактики M87. Такие кадры были получены впервые в истории.

До этого ученые пришли к выводу, что черные дыры могут не только поглощать практически любую материю Вселенной, но и двигаться почти со световой скоростью.

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космосвидео
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