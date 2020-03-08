Android глючит: пять способов спасти телефон от постоянных ошибок

Со временем смартфон на базе Android работает не так шустро, как раньше. Если же "глючит" новый телефон, возможно, это заводской брак и нужно обратиться в сервисный центр.

Однако есть способы справиться самостоятельно. Рассказываем о них.

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Тормозит Андроид

Очистка ненужных файлов

Постепенно память телефона засоряется ненужными данными, и это тормозит работу смартфона. Это, например, скачанные файлы, история поиска в браузере, cookie-файлы, архив сообщений. При использовании мессенджеров, просмотренные файлы сохраняются в устройстве. Необходимо систематически чистить галерею.

Кэш приложений придется удалять вручную. Системный кэш несложно очистить с помощью специальной функции. Нужно понимать, что даже встроенный софт для очистки не всегда видит кэш отдельных приложений. Удаляйте приложения и игры, которые вы уже не используете и которые просто грузят систему.

ОС Андроид. Очистка файлов

Есть нужные, но редко используемые приложения? Отключите их запуск в фоновом режиме с помощью настроек. Тогда они не будут влиять на скорость работы устройства.

Если телефон куплен давно, приемлемым станет применение специальных приложений-оптимизаторов. Их можно скачать с помощью Play Market. Некоторые приложения направлены на очистку от информационного мусора, другие могут ускорять Андроид, некоторые призваны экономить батарею. Вот некоторые из них:

CCleaner,

Clean Master,

Assistant Pro,

360 Security.

Root Booster.

Виджеты и анимации

Виджеты для Андроид – постоянно запущенные приложения на главном экране. Они позволяют получить быстрый доступ к функциям системы или просмотреть информацию. Если виджет не несет функциональной нагрузки — удалите его! Он тормозит телефон и разряжает батарею.

Никакой особой пользы анимации закрытия, открытия приложений и прочие визуальные эффекты не приносят. Отключите их, если гаджет позволяет такую возможность.

Отключение неиспользуемых служб и процессов

Модуль NFC применяют чаще всего для бесконтактной оплаты покупок.

Технология NFC

Если вы никогда не пользуетесь этой технологией — отключайте без сожалений. Геолокация. Ее непрерывная работа заметно замедляет открытие страниц и загрузку данных.

Постоянно включенный Bluetooth дает нагрузку не только на системные ресурсы, но еще и сажает батарею.

Сброс Android

Когда все вышеперечисленные варианты не улучшают положение, можно решиться на более жесткие меры. Это сброс Android до заводских настроек или Hard Reset.

Перед этим следует скопировать данные на надежный носитель. Все фотографии, видео, приложения, учетные записи, список контактов, файлы мессенджеров, архив смс — будут уничтожены.

Находим нужный пункт в настройках телефона или одновременно нажимаем клавиши включения и громкости. Запускаем сброс заводских настроек. Устройство не трогаем до завершения процесса. Оно должно включиться само. Когда устройство включится, придется восстановить настройки. Если на телефоне ранее был выполнен вход в аккаунт Google и включена синхронизация, то сделать это получится быстро.

Иногда телефон на базе Андроид зависает сразу после обновления до последней версии. В этом случае сброс до заводских настроек весьма эффективен.

Если эти способы не устраняют проблему, возможно, следует "перепрошить" мобильный в сервисном центре. Ну, и самый эффективный метод, работающий всегда, — купить новый телефон.

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