Человеческой цивилизации предрекли гибель: названа дата

Эксперты аналитического центра The Breakthrough — National Centre for Climate Restoration заявили, что человеческая цивилизация из-за изменений климата может погибнуть уже к 2050 году.

Свои заключения они представили в докладе, в котором утверждается, что к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений.

Это произойдет, если страны откажутся от поиска альтернативных источников энергии.

"При развитии подобного сценария к 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса Цельсия", - отмечается в докладе.

Корреспондент.net

В результате целые экосистемы погибнут, а треть планеты превратится в пустыню. Климатическими беженцами могут стать более миллиарда человек, возникнут серьёзные вооружённые конфликты за ресурсы.

По мнению экспертов, это приведет к гибели человеческой цивилизации. Предотвратить такое развитие событий могут немедленно принятые меры, направленные на превращение мировой экономики в систему с нулевым выбросом углерода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ООН назвала новую угрозу для человечества, опаснее войн.

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