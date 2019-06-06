ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
пледа Венето «Прикосновение природы» Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости техники и технологии

Человеческой цивилизации предрекли гибель: названа дата

551Читать материал на украинском

Эксперты аналитического центра The Breakthrough — National Centre for Climate Restoration заявили, что человеческая цивилизация из-за изменений климата может погибнуть уже к 2050 году.

Свои заключения они представили в докладе, в котором утверждается, что к 2030 году выбросы углекислого газа от сжигания ископаемого топлива могут достичь максимальных значений.

Это произойдет, если страны откажутся от поиска альтернативных источников энергии.

"При развитии подобного сценария к 2050 году средняя температура воздуха поднимется на три градуса Цельсия", - отмечается в докладе.

Человеческой цивилизации предрекли гибель: названа дата

Корреспондент.net

В результате целые экосистемы погибнут, а треть планеты превратится в пустыню. Климатическими беженцами могут стать более миллиарда человек, возникнут серьёзные вооружённые конфликты за ресурсы.

Новости
Колыбель человечества: ученые отыскали место зарождения цивилизации на Земле

По мнению экспертов, это приведет к гибели человеческой цивилизации. Предотвратить такое развитие событий могут немедленно принятые меры, направленные на превращение мировой экономики в систему с нулевым выбросом углерода.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ООН назвала новую угрозу для человечества, опаснее войн.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Первые, у которых вышиванка сорок седьмая хромосома, уже пошли..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel