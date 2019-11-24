Американцы пробили скважину на Марсе: впечатляющее видео

Модуль NASA InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HPЗ и углубился в поверхность планеты.

Соответствующее видео показали в Twitter NASA. "Модуль снова в движении и снова копает!" – отчитались там. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу.

Модуль NASA пробил скважину на Марсе Скриншот с видео

В прошлый раз подобные попытки закончились фиаско, так как у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса.

My mole is on the move again and back to digging. Using my arm to put pressure on the mole from the side has helped it move down ~1.25 inches (~32 millimeters). My @NASAJPL & @DLR_en team’s efforts to #SaveTheMole continue. pic.twitter.com/ZXo31F5xsi — NASA InSight (@NASAInSight) November 21, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США взорвался прототип ракеты компании Илона Маска SpaceX — “Старшип”, разрабатываемой для полетов на Марс.

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