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24 ноября • обновлено в 09:57
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Американцы пробили скважину на Марсе: впечатляющее видео

2.9т
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Модуль NASA InSight, расположенный на Марсе, возобновил работу буровой установки HPЗ и углубился в поверхность планеты.

Соответствующее видео показали в Twitter NASA. "Модуль снова в движении и снова копает!" – отчитались там. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что модуль успешно выполнил задание благодаря закрепленному на механической руке ковшу.

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Модуль NASA пробил скважину на Марсе

Модуль NASA пробил скважину на Марсе

Скриншот с видео

В прошлый раз подобные попытки закончились фиаско, так как у бура не было достаточного сцепления с грунтом Марса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в США взорвался прототип ракеты компании Илона Маска SpaceX — “Старшип”, разрабатываемой для полетов на Марс.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Место
США
Тег
NASA
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