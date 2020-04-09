5G распространяет коронавирус: ученые развенчали миф

Ученые назвали "полной чушью" утверждения о том, что технология 5G помогает распространять коронавирус COVID-19.

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Как пишет ВВС, медицинский директор NHS England Стивен Повис назвал такие теории заговора "худшим примером фейковых новостей".

Адептов теории о связи коронавируса и 5G можно условно разделить на два лагеря:

Одни утверждают, что 5G может подавлять иммунную систему и таким образом делает людей более склонными к заражению вирусом.

Другие предполагают, что сам вирус можно как-то передавать с помощью технологии 5G.

"Идея о том, что 5G подавляет вашу иммунную систему, не выдерживает критики", – заявил доцент клеточной микробиологии в Университете Рединга, доктор Саймон Кларк.

По его словам, хотя очень сильные радиоволны могут вызвать повышение температуры, 5G даже приблизительно не столь мощные, чтобы каким-то образом повлиять на людей.

Также 5G не может распространять вирус, утверждает профессор педиатрии Бристольского университета Адам Финн.

"Нынешнюю эпидемию вызвал вирус, который передается от одного зараженного человека к другому. Мы знаем, что это правда. Мы даже выращиваем вирус, полученный от больного человека, в лаборатории. Вирусы и электромагнитные волны, благодаря которым работают мобильные телефоны и интернет, это разные вещи. Столь же различны, как мел и сыр", – подчеркнул он.

Ранее в социальных сетях появились видео, на которых видно подожженные башни мобильной связи 5G в Бирмингеме и Мерсисайде.

Как сообщал OBOZREVATEL, экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Амир Хан заявил, что возникновение пандемии коронавируса связано с вышками мобильной связи 5G.

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