Apple тоже лажает: пять провалов наследников Джобса

AirPods, Apple Watch и iPhone захватили свои сегменты рынка и лидируют в них по показателям продаж. MacBook занимается выпуском самых популярных ноутбуков.

Разработанные компанией технологии на высоте. Благодаря этому наследники Стива Джобса зарабатывают миллиарды долларов в год, а за новыми моделями смартфонов выстраиваются огромные очереди. Однако ряд проектов корпорации оказались просто провальными.

"Умные" колонки, появившиеся слишком поздно

В 2017 году на Worldwide Developers Conference состоялась презентация "умной" колонки HomePod с высококачественным звуком, но ее продажи были очень плохими. На рынок она попала в конце зимы следующего года и летом занимала только 5,9 процентов рынка подобных аксессуаров.

Компания опоздала с выпуском изделия. Данное направление к тому времени было занято Google и Amazon. Стоимость аксессуара Apple составляла 349 долларов, не дешевле, чем подобные товары, производимые конкурентами.

Apple не вовремя презентовала свою "умную" колонку и не додумалась опустить на нее цену для привлечения покупателей.

"Умная" колонка Apple была выпущена в самый неподходящий момент и ее пришлось срочно снимать с производства. Вывод: мало сделать хорошую вещь, важно сделать ее вовремя.

Автопилот, которому нужен водитель

Тестирование управляемых автопилотом авто от Apple в Америке завершилось полным провалом. Автопилот Apple – худший среди тех, которые прошли испытания в США. В 2018 году он отключился 872 раза, проехав тысячу миль. Водителю пришлось брать управление на себя через каждые 1,1 мили.

Для сравнения, переключение авто Waymo от Google с автономного на ручное управление происходит примерно 0,09 раза на каждую тысячу миль. Водитель берет его в свои руки раз на 11 тыс. 154 мили.

На данный момент в мире не налажен выпуск полностью автономных авто, но с автопилотом Apple без водителя вообще далеко не уедешь.

Проблемы с неточными картами

В 2012 году в iOS 6 состоялся запуск приложения Apple Maps, которое являлось альтернативой сервису Google Maps. От пользователей на него постоянно поступали жалобы, связанные с неправильным названием мест, неточным расположением и отсутствием ряда точек и населенных пунктов.

Из главных неудач Apple Maps следует выделить:

Расположение валлийского Понтиприта было указано за 10 миль от того места, где он реально находится.

Вместо центрального железнодорожного вокзала столицы Финляндии сервис показывал парковую зону.

На Apple Maps не было английского города Стратфорда-на-Эйвоне.

Столицу Украины обозначили, как Kylv.

На запрос о британском Лондоне сервис перебрасывал в Канаду, где есть населенный пункт с таким же названием.

В 2018 году Apple начала сбор данных с iPhone пользователей, чтобы улучшить сервис, но популярности "Картам" это не прибавило.

Карты Apple Maps оказались очень неточными, а значит, никому не нужными.

Непопулярная социальная сеть

Чтобы нарастить успех iPhone и экосистемы Apple, компания решила запустить соцсеть с понятным интерфейсом и не замусоренными каталогами.

В 2010 году компания заявила о запуске музыкальной социальной сети iTunes Ping. Ее пользователям была предоставлена возможность отслеживания любимых артистов и друзей, а также их публикаций.

Но уже в 2012 году проект пришлось закрыть. Пользователи не оценили возможности соцсети, более-менее популярным iTunes Ping был только в 23 странах. Проект просто не выдержал конкуренции.

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