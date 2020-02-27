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27 февраля • обновлено в 23:18
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Apple тоже лажает: пять ужасных разработок, с треском провалившихся на рынке

1.9т
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AirPods, Apple Watch и iPhone захватили свои сегменты рынка и лидируют в них по показателям продаж. MacBook занимается выпуском самых популярных ноутбуков.

Разработанные компанией технологии на высоте. Благодаря этому наследники Стива Джобса зарабатывают миллиарды долларов в год, а за новыми моделями смартфонов выстраиваются огромные очереди. Однако ряд проектов корпорации оказались просто провальными.

Apple тоже лажает: пять провалов наследников Джобса

"Умные" колонки, появившиеся слишком поздно

В 2017 году на Worldwide Developers Conference состоялась презентация "умной" колонки HomePod с высококачественным звуком, но ее продажи были очень плохими. На рынок она попала в конце зимы следующего года и летом занимала только 5,9 процентов рынка подобных аксессуаров.

Apple тоже лажает: пять провалов наследников Джобса

Компания опоздала с выпуском изделия. Данное направление к тому времени было занято Google и Amazon. Стоимость аксессуара Apple составляла 349 долларов, не дешевле, чем подобные товары, производимые конкурентами.

Apple не вовремя презентовала свою "умную" колонку и не додумалась опустить на нее цену для привлечения покупателей.

"Умная" колонка Apple была выпущена в самый неподходящий момент и ее пришлось срочно снимать с производства. Вывод: мало сделать хорошую вещь, важно сделать ее вовремя.

Автопилот, которому нужен водитель

Тестирование управляемых автопилотом авто от Apple в Америке завершилось полным провалом. Автопилот Apple – худший среди тех, которые прошли испытания в США. В 2018 году он отключился 872 раза, проехав тысячу миль. Водителю пришлось брать управление на себя через каждые 1,1 мили.

Apple тоже лажает: пять провалов наследников Джобса

Для сравнения, переключение авто Waymo от Google с автономного на ручное управление происходит примерно 0,09 раза на каждую тысячу миль. Водитель берет его в свои руки раз на 11 тыс. 154 мили.

На данный момент в мире не налажен выпуск полностью автономных авто, но с автопилотом Apple без водителя вообще далеко не уедешь.

Проблемы с неточными картами

В 2012 году в iOS 6 состоялся запуск приложения Apple Maps, которое являлось альтернативой сервису Google Maps. От пользователей на него постоянно поступали жалобы, связанные с неправильным названием мест, неточным расположением и отсутствием ряда точек и населенных пунктов.

Apple тоже лажает: пять провалов наследников Джобса

Из главных неудач Apple Maps следует выделить:

  • Расположение валлийского Понтиприта было указано за 10 миль от того места, где он реально находится.

  • Вместо центрального железнодорожного вокзала столицы Финляндии сервис показывал парковую зону.

  • На Apple Maps не было английского города Стратфорда-на-Эйвоне.

  • Столицу Украины обозначили, как Kylv.

  • На запрос о британском Лондоне сервис перебрасывал в Канаду, где есть населенный пункт с таким же названием.

В 2018 году Apple начала сбор данных с iPhone пользователей, чтобы улучшить сервис, но популярности "Картам" это не прибавило.

Карты Apple Maps оказались очень неточными, а значит, никому не нужными.

Непопулярная социальная сеть

Чтобы нарастить успех iPhone и экосистемы Apple, компания решила запустить соцсеть с понятным интерфейсом и не замусоренными каталогами.

Apple тоже лажает: пять провалов наследников Джобса

В 2010 году компания заявила о запуске музыкальной социальной сети iTunes Ping. Ее пользователям была предоставлена возможность отслеживания любимых артистов и друзей, а также их публикаций.

Но уже в 2012 году проект пришлось закрыть. Пользователи не оценили возможности соцсети, более-менее популярным iTunes Ping был только в 23 странах. Проект просто не выдержал конкуренции.

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