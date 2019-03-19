"Забыть все": Коноплянка рассказал о проблемах в "Шальке"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка признался, что столкнулся с серьезными трудностями в немецком "Шальке".

По словам нашего футболиста, ему очень непросто психологически оставаться без игровой практики в клубе, однако вызов в "желто-синюю" команду существенно поднял ему настроение.

Евгений Коноплянка FC Schalke 04

"Игроку, который не играет в клубе, не хочется вообще ничего. Хочется под одеяло нырнуть и забыть это все, как страшный сон. Для меня всегда честь приезжать в сборную. А в такие моменты, когда надо хоть что-то поменять в психологическом плане, это самый-самый лучший вариант", – сказал Коноплянка в комментарии Tribuna.com.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евгений Коноплянка заявил, что расстроился из-за невызова в сборную Украины защитника "Зенита" Ярослава Ракицкого.

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