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Я бы переиграл финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля" – Андрей Шевченко в блиц-шоу "Без грима"

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Звезда мирового футбола, обладатель "Золотого мяча", легенда украинского спорта, которого называют Дьяволом с Востока, тренер национальной сборной Украины по футболу и многодетный отец Андрей Шевченко в эксклюзивном блиц-шоу "Без грима" рассказал Анне Буткевич о том, чем украинский футбол лучше итальянского и английского, сколько времени он проводит с детьми, вернется ли он в политику, в чем феномен Лобановского и увлекаются ли его сыновья футболом.

Не пропустите 23 июля в 07:30 на ОbozTV

Я бы переиграл финал Лиги чемпионов против "Ливерпуля" – Андрей Шевченко в блиц-шоу "Без грима"

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Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Без грима
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