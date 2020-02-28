Девушки всегда называли актера Владимира Яглыча "красавчиком". Сейчас он – подкачанный взрослый мужчина, который очень нравится представительницам прекрасного пола, и число поклонниц постоянно растет.

Владимир Яглыч – настоящий мужик

По словам друзей актера, Яглыча часто можно встретить в "качалках". Он любит спорт и ведет здоровый образ жизни. При замедлении рабочего ритма Владимир понимает, что нужно подтянуть свою физическую форму. Никакие дополнительные препараты для наращивания мышечной массы Яглыч не использует. У него все свое, натуральное.

Спорт сопровождает Яглыча с детских лет

Спортом Владимир занимается с детских лет. Уже в юности он мог похвастаться завидными бицепсами. Кроме того, актер любит мотоциклы. У него неплохая коллекция "железных коней". Яглыч особенно гордится "Самурай чоппером". Такими же мотоциклами владеют Роберт Дауни-младший и Брэд Питт.

С детских лет Владимир Яглыч пропадал в спортзале

В детстве Владимир занимался фехтованием на рапирах. Он до сих пор смотрит соревнования по этому виду спорта, который, по его мнению, недооценен в России. Кроме того, актер получает удовольствие от бадминтона и играет в него в загородных закрытых залах.

Когда Яглыч был подростком, то его ровесники отдавали предпочтение карате, боксу и т.п. Владимир выбрал боевое самбо, которое пригодилось ему на съемках "Воина".

Хоккеист из "Молодежки"

В популярном телесериале "Молодежка" актер играет капитана ХК "Электрон". До запуска данного проекта в производство Яглыч занимался фигурным катанием под руководством Ильи Авербуха. Владимир прошел у этого тренера хорошую школу, а позже переучился на хоккейную технику.

Владимир Яглыч в сериале "Молодежка"

Накануне старта съемочного процесса сериала "Молодежка" Яглыч тренировался с другими актерами трижды в неделю. Так что хоккейные сцены вышли довольно убедительными. Теперь актер может играть в хоккей даже с профессионалами.

По словам Владимира, физические нагрузки на съемках "Молодежки" выдались тяжелыми. У каждого из актеров был свой дублер-хоккеист, но Яглыч и его коллеги старались выполнять все трюки на льду самостоятельно.

"Вещий Олег"

Скоро на экраны должен выйти исторический боевик "Вещий Олег" с Владимиром Яглычем в главной роли. Перед съемками актер активно занимался в спортивном зале. На площадку он прибыл в блестящей физической форме. Также Владимир научился уверенно держаться в седле и любое тяжелое оружие теперь ему подвластно.

Владимир Яглыч готовится к съемкам в фильме "Вещий Олег"

По словам продюсера "Вещего Олега" Дмитрия Литвинова, это не совсем обычный исторический фильм. Он будет больше похож на популярных нынче "Викингов" и "Игру престолов".

О спорт – ты жизнь!

Спорт сопровождает Владимира Яглыча постоянно – во время работы, отпуска и домашнего отдыха. Недавно он побывал с приятелями в Таиланде, где продолжал совершенствовать свою физическую форму.

Актера можно часто встретить в тренажерном зале

Актер вспоминает, что в молодости он еще не знал, как ему добиться идеальных пропорций своего тела. Но Владимиру всегда хотелось выглядеть настоящим мужчиной, хотя сейчас в моде унисекс. Для Яглыча представитель сильной половины человечества – это в первую очередь защитник семьи, дома, родины.

Благодаря регулярным занятиям спортом у Владимира выработалась правильная осанка. Он стал более уверенным в себе. Теперь актер не боится физической боли и старается всегда выглядеть достойно. Трижды в неделю Яглыч занимается смешанными единоборствами, кардио и силовыми тренировками в спортзале.

Его кредо: актер – публичный человек. Для представителей этой профессии важно иметь приятный внешний вид.

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