Усика ''продинамили'': спортивные итоги 12 января

Российский допингист "застрелился" на Кубке мира по биатлону, а потенциальный соперник "продинамил" Усика. OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 12 января.
Кроме того, скандальный экс-динамовец Алиев избил свою бывшую жену и у нагрубившего Ломаченко проспекта отметились дерзким заявлением. Наши читатели считают наиболее интересными такие материалы:
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