Усик променял Порошенко на Онуфрия, озвучив странную "отмазку"

Украинский боксер Александр Усик рассказал, что однажды не принял поздравлений Петра Порошенко с Днем рождения.

В российском фильме "Здравствуй, брат, Христос Воскресе!" спортсмен заявил, что находился в гостях у предстоятеля УПЦ МП Онуфрия во время звонка экс-президента, но сослался на тренировку.

"Я реально 17 января приехал к нему в гости. На свой день рождения. Тогда мне звонил президент. Еще Порошенко был. Я говорю: "Простите, у меня тренировка. Я не могу взять трубку в шесть вечера. У меня тренировка". Мне говорят: "Так это ж президент", А когда меня будут бить в ринге президент же мне не поможет..." – сказал Усик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Усик в этом же фильме заявил, что не перестанет общаться с россиянами, так как "кто-то делит портфели". В свою очередь суперчемпион Василий Ломаченко назвал Россию и Украину "единым народом".

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