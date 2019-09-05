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6 сентября • обновлено в 00:17
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"В будку": Надаль совершил необычный поступок на US Open

1.4т Читать материал на украинском

Испанский теннисист Рафаэль Надаль необычным образом отпраздновал победу в 1/4 финала Открытого чемпионата США — US Open.

Вторая ракетка мира смог обыграть аргентинца Диего Шварцмана со счетом 6:4, 7:5, 6:2. По окончании встречи Надаль подошел к трибунам и, прицелившись, отправил мяч в комментаторскую будку.

Находившийся там журналист оценил такой жест испанца, показав ему большой палец.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как это было.

Отметим, что за право выйти в финал этого престижнейшего теннисного турнира испанцу предстоит встретиться с итальянцем Маттео Берреттини.

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Надаль принял неожиданное решение после победы на Roland Garros

Как сообщал OBOZREVATEL,первая ракетка Украины Элина Свитолина впервые в своей карьере вышла в полуфинал US Open.

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Тема
US Open
Персона
Рафа Надаль
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