Украинская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира

Украинская теннисистка Даяна Ястремская обыграла хорватку Донну Векич (6:4, 6:3) на турнире категории Премьер в Аделаиде и впервые в карьере вышла в полуфинал турнира этого ранга.

Украинка сделала брейк уже во втором гейме первого сета, но не сумела удержать преимущество, упустив свою подачу. Развязка случилась в самой его концовке, когда хорватка не сумела справиться с эмоциями и позволила своей сопернице сделать решающий брейк в десятом гейме.

Даяна Ястремская

Ястремская вышла на второй сет на подъеме, но не сумела оторваться от Векич в самом его начале. До седьмого гейма счет был равным (3:3), после чего украинка оформила победу в матче, дважды взяв свою подачу и один раз – чужую.

В полуфинале соперницей нашей теннисистки станет представительница Беларуси Арина Соболенко (№ 12 в рейтинге WTA), которая обыграла четвертую ракетку мира Симону Халеп (6:4, 6:2).

Как сообщал OBOZREVATEL, в предыдущем раунде Даяна Ястремская сумела взять верх над экс-первой ракеткой мира немкой Анжелик Кербер.

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