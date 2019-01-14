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Украинка с победы над россиянкой стартовала на Australian Open

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Украинская теннисистка Леся Цуренко, занимающая 24-е место в мировом рейтинге в первом круге Australian Open без проблем обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 7:6.

Украинка мощно начала матч, поведя 4:0, но потом сбавила обороты и ,практически, позволила Александровой догнать себя. Чуть позже Цуренко собралась и на классе довела первый сет до победы.

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Во втором - повторился вариант предыдущего сета. Украинская теннисистка сразу же взяла две подачи соперницы и повела 4:0, однако россиянка сократила отставание и смогла сравнять счет. На тай-брейке свежее выглядела Цуренко. Александрова сделала несколько невынужденных ошибок подряд, что и предопределило результат матча.

Во втором круге Леся Цуренко сыграет с американской теннисисткой российского происхождения Амандой Анисимовой.

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Тема
Australian Open
Персоны
Элина СвитолинаЛеся ЦуренкоДаяна ЯстремскаяКатерина Козлова
Место
АвстралияМельбурн
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