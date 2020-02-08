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9 февраля • обновлено в 03:05
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Украина в драматичном стиле вышла в плей-офф отбора Кубка Федерации-2021

6.1т
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Женская сборная Украины одержала победу в решающем матче зонального турнира Кубка Федерации в первой группе Евро-Африканской зоны, переиграв хозяек кортов – Эстонию.

Этот успех позволил нашей команде получить путевку в апрельский плей-офф, в котором будут разыгрываться места в квалификацию финала Кубка Федерации-2021.

Сборная Украины по теннису

Сборная Украины по теннису

ФТУ

В первом поединке нашу страну представляла Даяна Ястремская, которая довольно быстро справилась с 553-й ракеткой мира Еленой Малыгиной со счетом 6:3, 6:1, реализовав 5 из 10 брейков. Для победы ей понадобилось меньше часа.

Следующей на корт вышла лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина и неожиданно уступила 22-му номеру в рейтинге WTA Анне Контавейт – 3:6, 7:6 (7:5), 2:6. Драматичный поединок продолжался 2 часа и 10 минут.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

ФТУ

Элина Свитолина

Элина Свитолина

ФТУ

Элина Свитолина

Элина Свитолина

ФТУ

Все решалось в парном матче, в котором нашу сборную представляли Марта Костюк и Даяна Ястремская. В соперницах у них были все те же Контавейт и Малыгина. Наши теннисистки без проблем разобрались со своими соперницами, разгромив их в двухсетовом поединке – 6:2, 6:0.

Даяна Ястремская

Даяна Ястремская

ФТУ

Марта Костюк

Марта Костюк

ФТУ

Новости
Украинские теннисистки добыли победу на Кубке Федерации, отыгравшись с 0:5, и досрочно вышли в плей-офф

Как сообщал OBOZREVATEL, досрочная победа над сборной Хорватии принесла сборной Украины путевку в плей-офф Кубка Федераций с первого места в группе.

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Тема
Кубок Федерации
Место
Эстония Таллин
Тег
сборная Украины по теннису
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Комментарии на сайте не модерированы
Шапиро Жeнька
Шапиро Жeнька
Почему в Евро-Африканской группе, Украина представляет Африку? Из за уровня жизни к приматам приравняли?
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