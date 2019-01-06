Украинская теннисистка драматично проиграла в финале супертурнира в Австралии

Украинка Леся Цуренко драматично проиграла в финале супертурнира в Брисбене с призовым фондом $1 млн. 29-летняя киевлянка уступила 8-й ракетке мира Катерине Плишковой — 6:4, 5:7, 2:6.

Ранее теннисистки между собой встречались 5 раз и со счетом 3:2 в личных встречах лидировала чешка.

Решающий поединок австралийского турнира начинался для нашей соотечественницы удачно. Цуренко, уже в первом гейме смогла взять подачу соперницы. После размена брейками вела со счетом 5:3 и удержала преимущество - 6:4.

Леся Цуренко

Вторая партия стала настоящей драмой. Украинка превосходила оппонентку в мастерстве и сделала два важнейших брейка в дебюте и в середине сета, но при счете 5:3 не смогла довести матч до победы. Плишкова просто раздавила Цуренко, взяв 4 гейма подряд - 5:7.

Катерина Плишкова

Катерина Плишкова

В третьем сете при счете 1:0 Цуренко получила травму голеностопа и взяла медицинский таймут. После этого спортсменка из Украины уже не смогла показывать той скорости передвижения по корту и уступила 2:6.

Леся Цуренко

Катерина Плишкова

Леся Цуренко

Леся Цуренко

Новости Президент Федерации тенниса России опозорился с прогнозом против Свитолиной

Напомним, что на пути к финалу, Леся в 1/8 финала разгромила румынку Михаэлу Бузэрнеску (6:0, 6:2), затем победила в четвертьфинале 21-ю ракетку мира эстонку Анетт Контавейт (7:5, 6:3), а в полуфинале сенсационно разобралась с победительницей US Open Наоми Осакой (6:2, 6:4).

Как сообщал OBOZREVATEL, лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в 1/4 финала этого турнира, неожиданно проиграв белоруске Александре Саснович — 6:4, 0:6, 6:3.