"Так и остались": Свитолина высказалась о ситуации со спортом в Украине

Теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о развитии спорта в Украине. По словам полуфиналистки Wimbledon-2019, в последние годы ситуация с поддержкой спортсменов в стране улучшилась.

"Я рада, что спорт в Украине развивается. Я действительно вижу изменения, и, хотя не все идеально, мы двигаемся в правильном направлении. Для спортсменов главное что? Конечно, тренировки. Ведь именно тренируясь, ты учишься играть и оттачиваешь свое мастерство", - отметила Свитолина в интервью JetSetter.ua.

По словам Элины, на ее становление в теннисе огромное влияние оказала поддержка ее многолетнего спонсора.

Элина Свитолина

"Когда я начинала, у нас не было нормальных тренировочных баз, но у меня был спонсор Юрий Сапронов, который создал все условия для полноценного тренировочного процесса. А многие так и остались без возможности достойно развить свои навыки. Сейчас с этим намного лучше. Да и количество талантливых детей меня радует!", - заявила 24-летняя Свитолина.

Она добавила, что вместе со своей командой сейчас готовит ряд проектов для реализации молодых талантов в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Элина Свитолина откровенно рассказала историю своего знакомства с французом Гаэлем Монфисом, с которым у нее романтические отношения.

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