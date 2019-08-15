Свитолина шикарно стартовала на супертурнире в США

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно стартовала на престижном турнире серии Premier 5 в Цинциннати с призовым фондом 3 млн долларов, обыграв бельгийку Элизу Мертенс - 6:4, 6:1.

Поединок второго круга продолжался 1 час и 12 минут. За это время украинка совершила 6 эйсов, допустила 2 двойных ошибки и выиграла 12 геймов. В свою очередь, представительница Бельгии сделала 2 эйса, допустила 8 двойных ошибок и выиграла 5 геймов.

Первый круг Свитолина пропускала благодаря своему высокому рейтингу. В третьем раунде Свитолина сыграет с американкой Софией Кенин - 22-м номером в рейтинге WTA, которой проиграла на прошлой неделе в Торонто.

А вот еще одна украинка, вторая ракетка страны Даяна Ястремская не сумела преодолеть барьер второго раунда в Цинциннати. 19-летняя спортсменка уступила россиянке Светлане Кузнецовой - 6:4, 6:7, 2:6. При этом Ястремская выигрывала во второй партии - 5:3, но не сумела на своей подаче дожать Кузнецову, не реализовав два матчбола. На третий сет у украинки не хватило сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, в первом круге в Цинциннати Ястремская сенсационно обыграла экс-первую ракетку мира Возняцки.

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