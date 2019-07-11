Свитолина потерпела фиаско в полуфинале Wimbledon

Украинcкая теннисистка Элина Свитолина потерпела поражение в полуфинальном матче Wimbledon-2019. Наша спортсменка в двух сетах уступила экс-первой ракетке мира румынке Симоне Халеп - 1:6, 3:6.
Элина Свитолина
Матч длился всего 1 час 12 минут. Свитолина сумела навязать более титулованной сопернице упорную борьбу в первых геймах, но затем преимущество полностью перешло на сторону Халеп, которая праздновала победу и вышла в финал турнира.
На счету украинской теннисистки в этом матче 1 эйс, ни одной двойной ошибки и 1 брейк. Румынка 1 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов.
🇷🇴 @Simona_Halep reaches her first #Wimbledon final after a swift 6-1, 6-3 victory over Elina Svitolina!— US Open Tennis (@usopen) July 11, 2019
Next up for the 🏆: Serena Williams or Barbora Strycova... pic.twitter.com/OBrC71F8MU
Халеп впервые в своей карьере вышла в финал Wimbledon. В решающем матче за титул она сыграет либо с 23-кратной чемпионкой турниров "Большого Шлема" американкой Сереной Уильямс, либо с чешкой Барборой Стрыцовой.
Для Элины Свитолиной выход в полуфинал Wimbledon-2019 - высшее достижение на турнирах "Большого Шлема".
Как сообщал OBOZREVATEL, Свитолина установила рекорд Украины на турнирах Большого Шлема.
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