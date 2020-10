Свитолина феерично вышла в четвертьфинал Roland Garros

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции с призовым фондом 38 000 000 евро

В матче 1/8 финала Roland Garros 5-я ракетка мира обыграла местную теннисистку Каролин Гарсию (45 WTA) – 6:1, 6:3.

Tough day for top seeds, but no problem for Elina Svitolina 💪



The Strasbourg champion defeats former top 5 Garcia, 6-1, 6-3! #RG20 pic.twitter.com/b7FT7FyDLc