Свитолина феерично вышла в четвертьфинал Roland Garros

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции с призовым фондом 38 000 000 евро

В матче 1/8 финала Roland Garros 5-я ракетка мира обыграла местную теннисистку Каролин Гарсию (45 WTA) – 6:1, 6:3.

Tough day for top seeds, but no problem for Elina Svitolina 💪



The Strasbourg champion defeats former top 5 Garcia, 6-1, 6-3! #RG20 pic.twitter.com/b7FT7FyDLc — くれふぁ (@umbre_sports53) October 4, 2020

26-летняя украинка уверенно действовала на подаче, мощно играла на задней линии и в первом сете не оставила сопернице никакого шанса, выиграв 6:1.

Во второй партии Гарсия попыталась сопротивляться, но часто допускала невынужденные ошибки. Свитолина немного расслабилась, при счете 4:1 позволив сопернице взять два гейма.

В четвертьфинале украинская спортсменка сыграет против 131-й ракетки мира Нади Подороски из Аргентины. Ранее Элина сыграла шесть четвертьфиналов на турнирах Большого Шлема и еще ни разу не встречалась на этом этапе с соперницей не из топ-100.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 1/16 финала Элина в упорной борьбе обыграла первую ракетку России и 31-ю ракетку мира Екатерину Александрову (6:4, 7:5)

В предыдущих раундах наша теннисистка сначала одолела россиянку Варвару Грачеву, а затем с трудом переиграла мексиканку Ренату Сарасуа.