Свитолина добыла невероятную волевую победу на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде наша теннисистка не без проблем одолела китаянку Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5.
В первом сете украинка вела в счете 2:4, однако затем отдала свои две подачи и проиграла первую партию. Однако Свитолиной удалось собраться и одержать волевую победу над китайской соперницей.
Ridiculous cross court pass from @ElinaSvitolina 😳#AusOpen pic.twitter.com/4HcwB47z23— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
Во втором сете Элина сделала брейк на последней подаче Шуай, а в третьей партии, проигрывая 3:0, украинка взяла пять геймов подряд.
Svitolina fights through a sore neck to take second set vs Zhang.— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
4-6 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/SYeL5IgBag
Концовка матча получилась напряженной и зрелищной: соперницы выигрывали на подачах друг друга, однако Свитолина проявила характер и, сделав брейк в последнем гейме, вырвала победу у соперницы.
Only one way to describe that match:— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
GUTSY#AusOpen pic.twitter.com/LjVloBaYQV
В следующем раунде украинке предстоит сыграть с американкой Медисон Кейс.
Sore neck.— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.
Down two breaks in the third. @ElinaSvitolina digs DEEP to fend off Zhang 4-6 6-4 7-5.#AusOpen pic.twitter.com/NnErn3G6e8
Элина Свитолина
WTA
Элина Свитолина и Чжан Шуай
WTA
Элина Свитолина
WTA
Еще одна наша теннисистка Даяна Ястремска остановилась в шаге от 1/8 финала Australian Open. Украинка не сумела навязать борьбу главной фаворитке турнира легендарной Серене Уильямс. Американка разнесла 19-летнюю теннисистку 6:2, 6:1.
Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча второго раунда против Виктории Кужмовой в боксе Элины Свитолиной сидел известный теннисист Гаэль Монфис. После матча украинская теннисистка призналась, что встречается со своим французским коллегой.
Пользователи в сети неоднозначно отреагировали на выбор нашей спортменки.
Ранее Монфис уже встречался с другими теннисистками.
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