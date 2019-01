Свитолина добыла невероятную волевую победу на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии. В третьем раунде наша теннисистка не без проблем одолела китаянку Чжан Шуай 4:6, 6:4, 7:5.

В первом сете украинка вела в счете 2:4, однако затем отдала свои две подачи и проиграла первую партию. Однако Свитолиной удалось собраться и одержать волевую победу над китайской соперницей.

Во втором сете Элина сделала брейк на последней подаче Шуай, а в третьей партии, проигрывая 3:0, украинка взяла пять геймов подряд.

Svitolina fights through a sore neck to take second set vs Zhang.



4-6 6-4.#AusOpen pic.twitter.com/SYeL5IgBag — #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2019 г.

Концовка матча получилась напряженной и зрелищной: соперницы выигрывали на подачах друг друга, однако Свитолина проявила характер и, сделав брейк в последнем гейме, вырвала победу у соперницы.

В следующем раунде украинке предстоит сыграть с американкой Медисон Кейс.

Элина Свитолина WTA

Элина Свитолина и Чжан Шуай WTA

Элина Свитолина WTA

Еще одна наша теннисистка Даяна Ястремска остановилась в шаге от 1/8 финала Australian Open. Украинка не сумела навязать борьбу главной фаворитке турнира легендарной Серене Уильямс. Американка разнесла 19-летнюю теннисистку 6:2, 6:1.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время матча второго раунда против Виктории Кужмовой в боксе Элины Свитолиной сидел известный теннисист Гаэль Монфис. После матча украинская теннисистка призналась, что встречается со своим французским коллегой.

Пользователи в сети неоднозначно отреагировали на выбор нашей спортменки.

Ранее Монфис уже встречался с другими теннисистками.

