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2 ноября • обновлено в 19:28
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Где смотреть онлайн Свитолина – Барти: расписание трансляций финала Итогового турнира

Где смотреть онлайн Свитолина – Барти: расписание трансляций финала Итогового турнира
Решающая встреча состоится в воскресенье, 3 ноября
1.7т Читать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в воскресенье, 3 ноября, сыграет в финальном поединке Итогового турнира WTA Finals, который в эти дни проходит в китайском Шэнчьжэне.

25-летняя одесситка, отстаивающая титул действующей чемпионки, в решающей схватке сразится с первой ракеткой мира Эшли Барти из Австралии.

Поддержать украинку в битве за финал турнира можно будет у экранов телевизоров благодаря прямой трансляции на канале "Спорт 1". Ориентировочное время начала игры – 13:30 по киевскому времени. Комментировать встречу будет Леся Цуренко.

Кроме того, показ поединка в своей эфирной сетке запланировал российский вещатель "Матч! Арена".

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Как сообщал OBOZREVATEL, Элина в 1/2 финала на отказе в третьем сете прошла Белинду Бенчич из Швейцарии. Счет встречи на момент остановки матча - 5:7, 6:3, 4:1 в пользу украинки. Эшли была сильнее Каролины Плишковой (Чехия, 2 WTA) 4:6, 6:2, 6:3.

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Персона
Элина Свитолина
Место
Китай Шэньчжэнь
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