Смешные деньги: сколько зарабатывают украинские теннисисты

OBOZREVATEL рассказал о том, какие призовые заработали на кортах многих стран мира в 2019 году ведущие украинские теннисистки.

Список возглавляет Элина Свитолина, призовые которой составили 6,1 миллиона долларов. А за свою карьеру первая ракетка нашей страны уже заработала 19,2 млн в американской валюте. Богатая невеста, что ни говорите.

Представители Украины в мужском теннисе заработали за прошедший сезон на порядок меньше, чем девушки. Все дело в том, что сейчас наши спортсмены находятся не на ведущих ролях в мировом теннисе. Первая ракетка Украины Сергей Стаховский и тот занимает лишь 153-ю строчку в рейтинге.

Сергей Стаховский

Новости Украинская теннисистка вышла в полуфинал престижного турнира

Соответственно и о миллионных призовых речи не идет. 33-летний Стаховский в 2019 году смог выиграть титул в парном разряде на турнире в Ньюпорте. В итоге украинец за сезон заработал призовые в сумме 220 тысяч долларов в одиночном разряде и 22,6 тысячи в парном (вместе это 5,8 млн гривен). За всю карьеру же Сергей Стаховский заработал 5,3 миллиона долларов.

Еще один наш представитель мужского тенниса 32-летний Илья Марченко входит в топ-300 лучших игроков мира и выступает как в одиночном, так и парном разряде. В недавно завершившемся сезоне украинский спортсмен ни разу не поднимался на пьедестал, а сумма призовых за сезон составила 52,5 тысячи долларов (1,2 млн гривен). Из них 47,4 тысячи долларов он заработал, выступая в одиночном разряде, оставшиеся 5,1 тысячи – за выступления в паре. Суммарный доход Ильи Марченко за всю карьеру на данный момент составляет чуть больше 2 миллионов долларов.

Среди мужчин самым рейтинговым теннисистом, выступающим в парном разряде, является Денис Молчанов. 32-летний спортсмен довольно неплохо провел 2019 год, выиграв три титула на челленджерах. Закончил сезон украинец на 88-й позиции в мировом рейтинге. Что касается призовых, то Денис Молчанов за календарный год заработал чуть больше 88 тысяч долларов (2,1 млн гривен). За всю карьеру же эта сумма достигла цифры в 2 миллиона долларов.

Что ж, пожелаем нашим мастерам большой ракетки успешного сезона-2020. И пусть призовые не обходят их стороной, ведь ракетки – их кормилицы.

О спорте и не только – в нашем Instagram!