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Российская теннисистка с "руками-базуками" шокировала сеть

1.1тЧитать материал на украинском

Российская теннисистка Виталия Дьяченко произвела настоящий фурор в интернете после фотографий с поединка Roland Garros против Серены Уильямс.

Благодаря нужному ракурсу и сьемке в движении у 28-летней уроженки Сочи оказались огромные накаченные руки. Фанаты в соцсетях прозвали россиянку "супергероем из комиксов".

Подогрели ажиотаж и зарубежные СМИ.

"У ветерана австралийского тенниса Саманты Стосур появился серьезный конкурент в борьбе за награду за самый большой бицепс в туре. Посмотрите на эти “базуки” Виталии Дьяченко", — говорится в материале австралийского издания Adelaide Now.

Российская теннисистка с "руками-базуками" шокировала сеть

OBOZREVATEL предлагает своим читателям самим посмотреть на спортсменку на корте, а также вне его.

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Instagram

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Instagram

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Instagram

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Instagram

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Instagram

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Instagram

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Instagram

Виталия Дьяченко

Виталия Дьяченко

Instagram

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Как сообщал ранее OBOZREVATEL, российская чемпионка-"мутантка" шокировала интернет своей внешностью

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Место
Россия
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Самка кац@па - это омерзительно!
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