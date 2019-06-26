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Прервали молчание: Свитолина и Монфис раскрыли правду об отношениях

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Украинская теннисистка Элина Свитолина и первая ракетка Франции Гаэль Монфис вернули совместный аккаунт в социальной сети Instagram.

На странице под названием G.E.M.S. life (Gael.Elina.Monfils.Svitolina. – Ред.) спортсмены оставили сообщение для фанатов и эмоциональное видео. "Мы обнимаемся, мы целуемся, мы переписываемся, мы разговариваем, мы спорим, мы смеемся, мы любим. Это мы", – говорится в подписи к ролику.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Элина Свитолина и Гаэль Монфис

instagram.com/g.e.m.s.life

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В самом видео Монфис эмоционально обращается к украинке: "Ты видела, что они вернулись? Они вернулись! G.E.M.S.! Да, они вернулись!".

Напомним, что 8 июня аккаунт теннисистов был удален, а на странице Элины Свитолиной исчезли все совместные фото с французским теннисистом. Это породило множество слухов о том, что пара распалась.

Как сообщал OBOZREVATEL, Элина Свитолина откровенно рассказала о своих отношениях с Гаэлем Монфисом.

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Персоны
Элина СвитолинаГаэль Монфис
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