''Очень непростое решение'': Свитолина объяснила отказ играть за сборную Украины

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сделала официальное заявление по поводу своего отказа выступать за сборную Украины на Кубке Федерации в Польше.
"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше. Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждения не позволяет мне пока приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации самое малое, что бы я хотела, это подвести нашу команду на корте", - написала Элина на своей странице в Facebook.
На данный момент состав женской сборной Украины следующий: Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина без шансов проиграла в четвертьфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Встреча завершилась со счетом 4:6, 1:6.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!
Читайте все новости по теме "Кубок Федерации" на OBOZREVATEL.