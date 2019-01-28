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''Очень непростое решение'': Свитолина объяснила отказ играть за сборную Украины

7.1тЧитать материал на украинском

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сделала официальное заявление по поводу своего отказа выступать за сборную Украины на Кубке Федерации в Польше.

"С грустью сообщаю, что после длительных консультаций с врачами, я приняла очень непростое решение пропустить матчи сборной Украины, которые пройдут в Польше. Это трудное решение, потому что выступать за сборную Украины всегда честь для меня, и еще в прошлом году я запланировала участие в этих матчах. Однако, полученное в Австралии повреждения не позволяет мне пока приступить к тренировкам и, к сожалению, я не смогу сыграть на том уровне, котором могу. В данной ситуации самое малое, что бы я хотела, это подвести нашу команду на корте", - написала Элина на своей странице в Facebook.

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На данный момент состав женской сборной Украины следующий: Леся Цуренко, Екатерина Козлова, Марта Костюк и Надежда Киченок.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Свитолина без шансов проиграла в четвертьфинале Australian Open японке Наоми Осаке. Встреча завершилась со счетом 4:6, 1:6.

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Тема
Кубок Федерации
Персона
Элина Свитолина
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