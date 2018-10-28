''Нечего доказывать'': Свитолина прокомментировала победу на Итоговом турнире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверена, что победа на Итоговом турнире в Сингапуре повысит ее статус. Украинка довольна, что ей больше не придется ничего никому доказывать.

Элина Свитолина

"Я думаю, мне больше нечего никому доказывать. Это, безусловно, правильное заявление для меня и нужное повышение в статусе. За последние пять месяцев я очень много работала. Меня очень печалило отсутствие результатов. Но я всегда оставалась позитивной. Я знала, что нужно делать на корте. Я действительно очень тяжело работала. Несмотря на то, что мои результаты оставляли желать лучшего, после Открытого чемпионата Англии у меня было четыре или пять недель, когда я была только на корте и в спортзале", – сказала Свитолина.

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Напомним ,что Свитолина в трех сетах выиграла в финале Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинка обыграла 6-ю ракетку мира Слоан Стивенс - 3-6, 6-2, 6-2.