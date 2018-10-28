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''Нечего доказывать'': Свитолина прокомментировала победу на Итоговом турнире

4.1тЧитать материал на украинском

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверена, что победа на Итоговом турнире в Сингапуре повысит ее статус. Украинка довольна, что ей больше не придется ничего никому доказывать.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

"Я думаю, мне больше нечего никому доказывать. Это, безусловно, правильное заявление для меня и нужное повышение в статусе. За последние пять месяцев я очень много работала. Меня очень печалило отсутствие результатов. Но я всегда оставалась позитивной. Я знала, что нужно делать на корте. Я действительно очень тяжело работала. Несмотря на то, что мои результаты оставляли желать лучшего, после Открытого чемпионата Англии у меня было четыре или пять недель, когда я была только на корте и в спортзале", – сказала Свитолина.

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Напомним ,что Свитолина в трех сетах выиграла в финале Итогового турнира в Сингапуре с призовым фондом $ 7 000 000. Украинка обыграла 6-ю ракетку мира Слоан Стивенс - 3-6, 6-2, 6-2.

Персона
Элина Свитолина
Место
Сингапур
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