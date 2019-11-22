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22 ноября • обновлено в 18:28
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"Мотивация для мальчиков": Свитолина - о теннисе в Украине

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Известная украинская теннисистка Элина Свитолина высказала свою точку зрения о том, что развитие мужского тенниса в Украине значительно отстает от женского.

Слова шестой ракетки мира передает корреспондент OBOZREVATEL.

Элина Свитолина

Элина Свитолина

utctennis.com.ua

"В последнее время у нас в стране появилось много талантливых девочек-теннисисток, а вот парней не так много. Мне кажется, это объясняется тем, что не у всех есть терпение: для того, чтобы подготовить мужчину-профессионала, нужно больше и времени, и денег. Парни дольше, чем девушки, "варятся" на юношеском уровне. Из-за этого кажется, что путь очень сложный и миссия – невыполнима", – считает Свитолина.

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Она добавила, что мужской теннис в мире изменился.

"Те, кто следит за турнирами, знает, что сейчас появилось много молодых ребят, которые уже готовы сместить лидеров-ветеранов. Стефанос Циципас недавно выиграл мужской Итоговый турнир, в топ-20 и даже в топ-10 есть игроки – вчерашние юниоры. Считаю, что это хорошая мотивация для мальчиков в Украине. Они видят, что в теннисе возможно все", – отметила Элина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 ноября в Киеве Свитолина заявила о создании благотворительного фонда, целью которого является поддержка молодых талантливых теннисистов в Украине.

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Автор
Юрий Трохимчук
Персона
Элина Свитолина
Место
Украина Киев
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