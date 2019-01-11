Легендарный теннисист заявил о завершении карьеры

Экс-первая ракетка мира, трехкратный победитель турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Дэвиса в составе сборной Великобритании британец Энди Маррей объявил о завершении карьеры.

Теннисист попробует сыграть на Australian Open-2019, однако, по его же словам, не уверен, насколько он готов.

Энди Маррей

"В декабре я говорил со своей командой и сказал, что не могу продолжать, что мне нужно где-то остановиться, потому что я понятия не имею, когда прекратится эта боль. Я постараюсь дотерпеть до Уимблдона, потому что завершить карьеру хотел бы именно там, но не уверен, что мне это удастся. Не уверен, что смогу играть через боль еще четыре или пять месяцев", -сказал Энди Маррей ESPN.

Британский теннисист считает, что он бы мог еще играть на довольно высоком уровне, но не на том, который бы удовлетворил амбиции игрока.

"Боль действительно слишком сильна. Не хочу и дальше играть так. Я перепробовал почти все, что можно, но ничего не сработало.

Я всерьез обдумываю вариант с еще одной операцией на бедре. Это позволит мне лучше чувствовать себя в обычной жизни, не испытывать боль. Я хочу сделать ее не ради возвращения в спорт, а ради нормальной жизни", - заявил Энди Маррей.

Энди Маррей с трофеем Уимблдона

Напомним, 31-летний британец уже давно страдает из-за проблем с бедром. В середине 2017 года он сыграл на Уимблдоне, после чего пропустил более года. В январе 2018 года он перенес операцию, а вернуться смог лишь в начале лета, но так и не смог выйти на свой прежний уровень игры.

В первом круге Australian Open-2019 Энди сыграет с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

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