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29 ноября • обновлено в 11:19
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Трюк Свитолиной на Итоговом турнире назвали лучшим в мире

10.6т
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Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила в голосовании Женской ассоциации тенниса (WTA) за “Лучший удар" в октябре.

Украинка закрутила мяч по невероятной траектории, что позволило ей закончить розыгрыш в свою пользу на матче Итогового турнира WTA против Симоны Халеп (7:5, 6:3).

Элина Свитолина

Элина Свитолина

За победу в номинации боролась еще одна украинская спортсменка Даяна Ястремская, но остановилась на третьей строчке октябрьского рейтинга.

На втором месте оказалась белорусская теннисистка Арина Соболенко, а на четвертом – Онс Жабер из Туниса.

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Напомним, что в рейтинге WTA Свитолина занимает шестую строчку, а Ястремская – 22-ю.

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тренер Даяны Ястремской пригрозил судом за слухи о романе с украинской подопечной.

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Тема
WTA
Персоны
Элина Свитолина Даяна Ястремская
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