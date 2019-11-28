Трюк Свитолиной на Итоговом турнире назвали лучшим в мире

Первая ракетка Украины Элина Свитолина победила в голосовании Женской ассоциации тенниса (WTA) за “Лучший удар" в октябре.
Украинка закрутила мяч по невероятной траектории, что позволило ей закончить розыгрыш в свою пользу на матче Итогового турнира WTA против Симоны Халеп (7:5, 6:3).
Элина Свитолина
За победу в номинации боролась еще одна украинская спортсменка Даяна Ястремская, но остановилась на третьей строчке октябрьского рейтинга.
На втором месте оказалась белорусская теннисистка Арина Соболенко, а на четвертом – Онс Жабер из Туниса.
Напомним, что в рейтинге WTA Свитолина занимает шестую строчку, а Ястремская – 22-ю.
Как сообщал OBOZREVATEL, новый тренер Даяны Ястремской пригрозил судом за слухи о романе с украинской подопечной.
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