Эксперты нашли интимный секрет успеха Свитолиной на US Open

Эксперты телеканала Eurosport назвали главные составляющие успеха украинки Элины Свитолиной, которая стала первой в истории теннисисткой из своей страны, которая вышла в полуфинал US Open.

"Свитолина – игрок без слабых мест. Нет ни одного удара, который она не могла бы исполнить", – сказала бывшая австрийская теннисистка, а ныне телекомментатор Барбара Шетт после победы Элины в четвертьфинальном матче с Йоханной Контой.

Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open-2019 Jimmie48Photography

Бывшая первая ракетка мира в мужском теннисе швед Матс Виландер также выдал комплименты украинке.

"Конта дрогнула под давлением Элины. Мне очень нравится, как Свитолина играет в обороне – никогда не сдается. А еще она стала намного агрессивнее по сравнению с предыдущими годами. Хорошо она погоняла Конту: справа – влево, слева – вправо", - сказал Виландер.

History made! 👏@ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC — US Open Tennis (@usopen) 3 сентября 2019 г.

При этом Матс Виландер назвал главный, по его мнению, секрет успехов Элины Свитолиной на US Open -2019.

"У Элины очень хорошая личная жизнь, это сказывается на ее результатах на корте. У нее партнер, который всегда поддержит. Когда Свитолина видит Гаэля Монфиса на трибунах, она понимает: "На его глазах я не могу играть плохо", - отметил Матс.

"Да, Свитолина и Монфис – это настоящая мощь в современном теннисе", – согласилась Барбара Шетт.

Свитолина и Монфис Instagram

Свитолина и Монфис Instagram

Свитолина и Монфис Instagram

Отметим, что бойфренд Элины Свитолиной француз Гаэль Монфис также успешно выступает на US Open-2019, добравшись уже до 1/4 финала.

Напомним, одолев во вторник британскую соперницу со счетом 6:4, 6:4, Элина вышла в первый в своей карьере полуфинал Открытого чемпионата США. Интересно, что на протяжении турнира Свитолина пока не проиграла ни одного сета.

Соперницей украинки в полуфинале будет самая титулованная теннисистка планеты американка Серена Уильямс.

Как сообщал OBOZREVATEL, уже выйдя в четвертьфинал US Open, Свитолина установила уникальное достижение для украинского тенниса.

Посмотри первым новую откровенную фотосессию Свитолиной у нас в Telegram!