Эксперты нашли интимный секрет успеха Свитолиной на US Open

Эксперты телеканала Eurosport назвали главные составляющие успеха украинки Элины Свитолиной, которая стала первой в истории теннисисткой из своей страны, которая вышла в полуфинал US Open.

"Свитолина – игрок без слабых мест. Нет ни одного удара, который она не могла бы исполнить", – сказала бывшая австрийская теннисистка, а ныне телекомментатор Барбара Шетт после победы Элины в четвертьфинальном матче с Йоханной Контой.

Бывшая первая ракетка мира в мужском теннисе швед Матс Виландер также выдал комплименты украинке.

"Конта дрогнула под давлением Элины. Мне очень нравится, как Свитолина играет в обороне – никогда не сдается. А еще она стала намного агрессивнее по сравнению с предыдущими годами. Хорошо она погоняла Конту: справа – влево, слева – вправо", - сказал Виландер.

History made! 👏@ElinaSvitolina defeats Johanna Konta 6-4, 6-4 to become the first Ukrainian woman to reach the SFs in Flushing Meadows.#USOpen | #WomenWorthWatching pic.twitter.com/kfV6sAQDZC