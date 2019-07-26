"Дискриминация!" Россия набросилась на США из-за теннисистки

Посольство России в Соединённых Штатах Америки устроило истерику из-за отказа в получении визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Накануне спортсменка объявила, что не сможет защитить титул на турнире в Вашингтоне, после чего дипломаты направила ноту протеста в Госдепартамент США.

"Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США. Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", – говорится в заявлении посольства на официальной странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский хоккеист Максим Тальбо негативно высказался об этапе своей карьеры в России, назвав Магнитогорск самым ср*ным местом на земле.

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