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"Дискриминация!" Россия набросилась на США из-за теннисистки

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Посольство России в Соединённых Штатах Америки устроило истерику из-за отказа в получении визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.

Накануне спортсменка объявила, что не сможет защитить титул на турнире в Вашингтоне, после чего дипломаты направила ноту протеста в Госдепартамент США.

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"Возмущены продолжающейся практикой воспрепятствования участию наших спортсменов в крупных соревнованиях, проходящих на территории США. Направили ноту протеста в Госдепартамент и потребовали прекратить дискриминационную политику в отношении выдачи виз российским участникам международных мероприятий", – говорится в заявлении посольства на официальной странице в социальной сети Facebook.

Как сообщал OBOZREVATEL, канадский хоккеист Максим Тальбо негативно высказался об этапе своей карьеры в России, назвав Магнитогорск самым ср*ным местом на земле.

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Тема
WTA
Персона
Светлана Кузнецова
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