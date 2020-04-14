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14 апреля • обновлено в 18:45
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Брат Свитолиной выложил в сеть неожиданное фото теннисистки из Донецка

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Старший брат первой ракетки Украины Элины Свитолиной показал, как выглядела наша прославленная спортсменка в 9 лет.

Юлиан Свитолин у себя в Instagram выложил неожиданное фото теннисистки из Донецка, сделанное в 2003 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля Свитолина не смогла сдержать своих эмоций после того, как узнала про отмену Wimbledon из-за пандемии коронавируса.

У себя в Instagram первая ракетка нашей страны выложила видео, на котором плачет под песню Селин Дион - All by myself.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Персона
Элина Свитолина
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