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14 декабря • обновлено в 14:53
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Звездные украинские спортсменки снялись в откровенном календаре - фотофакт

1.2т
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Знаменитые украинские спортсменки - легкоатлетка Марина Бех-Романчук и художественная гимнастка Анна Ризатдинова - снялись в календаре Drive Time на 2020 год от журнала XXL

Также в фотосессии приняла участие и девушка вратаря "Шахтера" Алексея Шевченко телеведущая Emma D (Лана Довгодко).

"Люксовые авто и красивые девушки всегда заводили джентльменов. А их сочетание – поистине горячая смесь, способная согреть мужское сердце в самый лютый мороз", - говорится в описании на сайте XXL.ua.

Также в сьемках приняли участие Миша Романова, Илона Чернобай, Александра Британь, Michelle Andrade, Слава Каминская, Ольга Канчурова, Светлана Тимошевская, Арина Кравец и Леся Никитюк. Фоном для них стали грациозные и мощные автомобили известных мировых брендов.

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Календарь Drive Time

Календарь Drive Time

XXL

Новости
Украинские чемпионки снялись в роскошном календаре

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская телеведущая Emma D поучаствовала в эффектной фотосессии ради вратаря донецкого "Шахтера" Алексея Шевченко.

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Автор
Максим Богданов
Персоны
Леся Никитюк Мишель Андраде (Michelle Andrade) Анна Ризатдинова Марина Бех-Романчук Слава Каминская Миша Романова
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