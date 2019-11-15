Российская легенда ММА сенсационно проиграл жестким нокаутом: видео боя

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов потерпел сенсационное поражение на турнире Bellator 234, который состоялся в Тель-Авиве.

Ветеран ММА встречался с 36-летним британцем Линтоном Васселом и считался однозначным фаворитом. Ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1,26. На успех его оппонента аналитики предлагали котировку 3,90.

Сергей Харитонов и Линтон Вассел Bellator

Харитонов, оправдывая мнения экспертов, уверенно начал бой, однако в концовке первого раунда пропустил контратаку соперника и нарвался на болевой прием. Сергей сумел продержаться до гонга, однако в следующем раунде британец снова удачно прошел в ноги соперника.

В итоге рефери был вынужден остановить бой после того, как Вассел начал откровенно избивать соперника. Для россиянина это поражение стало седьмым в карьере.

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