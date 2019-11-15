Главная Новости
15 ноября • обновлено в 13:06
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Российская легенда ММА сенсационно проиграл жестким нокаутом: видео боя

3.1т
Читать материал на украинском

Знаменитый российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов потерпел сенсационное поражение на турнире Bellator 234, который состоялся в Тель-Авиве.

Ветеран ММА встречался с 36-летним британцем Линтоном Васселом и считался однозначным фаворитом. Ставки на победу россиянина принимались с коэффициентом 1,26. На успех его оппонента аналитики предлагали котировку 3,90.

Сергей Харитонов и Линтон Вассел

Сергей Харитонов и Линтон Вассел

Bellator

Харитонов, оправдывая мнения экспертов, уверенно начал бой, однако в концовке первого раунда пропустил контратаку соперника и нарвался на болевой прием. Сергей сумел продержаться до гонга, однако в следующем раунде британец снова удачно прошел в ноги соперника.

Новости
Российский боец UFC жутким нокаутом "свернул шею" сопернику

В итоге рефери был вынужден остановить бой после того, как Вассел начал откровенно избивать соперника. Для россиянина это поражение стало седьмым в карьере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве по подозрению в похищении человека задержали непобедимого бойца UFC.

Кто с кем встречается в украинском спорте, узнавай у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Тема
MMA
Место
Израиль Тель-Авив
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
4
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги