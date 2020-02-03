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4 февраля • обновлено в 00:08
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"Заряжают": Хабиб признался, что не сможет провести бой в России

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Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов практически не сомневается в том, что будет проводить поединке на родине.

По мнению спортсмена, это невозможно из-за финансовых условий организации вечеров UFC, так как российские болельщики не смогут принести хорошую прибыль.

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Хабиб Нурмагомедов

Хабиб Нурмагомедов

Sportbox

"Я все меньше и меньше верю в это. если только на улице где-нибудь не подерусь (смеется). Мой ближайший бой в Америке пройдет, следующий они тоже хотят сделать в Америке, потому что там можно больше денег заработать. Насколько я знаю, насчет России они, если говорить на сленге, заряжают большую сумму. Но я к организационным моментам отношения не имею", – приводит слова Хабиба "Спорт-Экспресс".

Как сообщал OBOZREVATEL, Хабиб Нурмагомедов резко высказался в адрес главы UFC Даны Уайта из-за реванша с ирландской звездой Конором МакГрегором.

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Автор
Александр Чеканов Александр Чеканов
Темы
MMA UFC
Персона
Хабиб Нурмагомедов
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