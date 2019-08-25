Впервые в истории! Боец ММА установил уникальный рекорд

Израильский боец смешанных боевых искусств (MMA) Авив Гозали победил белоруса Эдуарда Муравицкого на турнире Bellator 225 за 11 секунд, установив исторический рекорд промоушена.

Первым же движением Гозали выполнил узел ноги — прием из бразильского джиу-джитсу, который состоит из скрутки пятки оппонента. Бой стал самым коротким в истории промоушена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном поединке Bellator 225 российский боец Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде. Россиянин нанес сопернику апперкот и ударил его коленом в челюсть.

В андеркарте этого боя украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) победил 30-летнего американца Дэвида Рикелза (21-6-0, США).

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