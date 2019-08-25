Главная Новости
Мова Язык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Впервые в истории! Боец ММА установил уникальный рекорд

736 Читать материал на украинском

Израильский боец смешанных боевых искусств (MMA) Авив Гозали победил белоруса Эдуарда Муравицкого на турнире Bellator 225 за 11 секунд, установив исторический рекорд промоушена.

Первым же движением Гозали выполнил узел ноги — прием из бразильского джиу-джитсу, который состоит из скрутки пятки оппонента. Бой стал самым коротким в истории промоушена.

Новости
Россиянин Ковалев едва не побывал в нокдауне, но добыл эффектную победу нокаутом

Как сообщал OBOZREVATEL, в главном поединке Bellator 225 российский боец Сергей Харитонов нокаутировал американца Мэтта Митриона во втором раунде. Россиянин нанес сопернику апперкот и ударил его коленом в челюсть.

В андеркарте этого боя украинский боец смешанных единоборств (MMA) Ярослав Амосов (22-0) победил 30-летнего американца Дэвида Рикелза (21-6-0, США).

Самые красивые девушки у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "MMA" на OBOZREVATEL.

Тема
MMA
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel
Загрузка...