''Вонючая крыса!'' МакГрегор унизил российского чемпиона UFC

Ирландский боксер Конор МакГрегор продолжает делать выпады в адрес своего российского соперника Хабиба Нурмагомедова. Накануне чемпионского боя в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) "Ноториус" пообещал уничтожить оппонента.

"В субботу вечером я снесу ему голову! Я легко смогу в него попасть, он предсказуем! Я пришел за головой этого человека, поверьте мне. 6 октября. UFC 229. Давайте схватим эту вонючую крысу!" – прокричал Макгрегор в микрофон во время открытой тренировки, передает "Спорт-Экспресс".

Макгрегор обозвал Хабиба вонючей крысой и пообещал снести ему голову. Просто жесть. pic.twitter.com/G7U1crsTu2 — Хабиб - Конор (@boxing_mma_se) 4 октября 2018 г.

Напомним, бой Конор – Хабиб состоится в Лас-Вегасе в субботу, 6 октября. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор устроил настоящую травлю Нурмагомедова во время битвы взглядов. Кроме того, отцу Хабиба запретили въезд в США, а один из чеченских министров выставил себя на посмешище, оскорбив МакГрегора.