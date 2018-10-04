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''Вонючая крыса!'' МакГрегор унизил российского чемпиона UFC

1.3тЧитать материал на украинском

Ирландский боксер Конор МакГрегор продолжает делать выпады в адрес своего российского соперника Хабиба Нурмагомедова. Накануне чемпионского боя в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) "Ноториус" пообещал уничтожить оппонента.

"В субботу вечером я снесу ему голову! Я легко смогу в него попасть, он предсказуем! Я пришел за головой этого человека, поверьте мне. 6 октября. UFC 229. Давайте схватим эту вонючую крысу!" – прокричал Макгрегор в микрофон во время открытой тренировки, передает "Спорт-Экспресс".

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Напомним, бой Конор – Хабиб состоится в Лас-Вегасе в субботу, 6 октября. На кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легком весе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конор МакГрегор устроил настоящую травлю Нурмагомедова во время битвы взглядов. Кроме того, отцу Хабиба запретили въезд в США, а один из чеченских министров выставил себя на посмешище, оскорбив МакГрегора.

Читайте все новости по теме "МакГрегор – Нурмагомедов" на OBOZREVATEL.

Тема
МакГрегор – Нурмагомедов
Персоны
Конор МакГрегорХабиб Нурмагомедов
Место
СШАЛас-Вегас
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Зееленфройнд Викентий
Зееленфройнд Викентий
МакГрегор точно хохол! те же самые ужимки и такая же быдловатость.
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