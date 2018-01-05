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Вице-чемпион мира получил нелепейшую травму в России на ровном месте

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Голландский конькобежец Хейн Оттерспер получил нелепейшую травму на ровном месте, из-за чего вынужден пропустить старт чемпионата Европы, который проходит в российской Коломне с 5 по 7 января. Вице-чемпион мира повредил спину, когда завязывал шнурки.

"В конце вчерашней тренировки я наклонился, чтобы зашнуровать коньки, и не смог разогнуться... Шнурки! Я делаю это по сто раз в год", — сказал шокированный Оттерспер в комментарии порталу NOS.

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Из-за повреждения спортсмен снялся с дистанции 500 метров. При этом голландец намерен выступить во второй день соревнований на дистанции в 1000 метров.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что футболист сборной Германии получил жуткую травму во время того, как забивал мяч.

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Тема
конькобежный спорт
Место
Россия
Источник
Источник:lenta.ru
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