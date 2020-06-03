Главная Новости
3 июня • обновлено в 16:03
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Другие виды спорта

Вертолеты летали, были распыления – российский боец MMA о коронавирусе в Дагестане

Читать материал на украинском

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов нашел неожиданное объяснение тяжелой ситуации с коронавирусом в Дагестане.

"У меня есть знакомые в Дагестане, и все говорят, что куча народа умерло. Не знаю... Как в Дагестан все это занесли? Есть слухи непонятные. Якобы перед началом пандемии в Дагестане какие-то вертолеты летали, были какие-то распыления. Постоянно об этом говорят. Не знаю, чему уже верить", – рассказал Харитонов в интервью изданию Спорт-Экспресс.

Сергей Харитонов

Сергей Харитонов

Спорт-Экспресс

Он считает, что все действия направлены на то, чтобы здоровые люди были больше подвержены заболеваниям.

"Я сейчас в горах, и не видел ни одного больного коронавирусом. Не говорю, что вируса нет. Он наверняка есть. Но ходить всем в масках, в которых ходить вредно... Все сделано для того, чтобы люди, которые не болеют, были больше подвержены заболеваниям – не только коронавирусу. Болезней много. Но напишут, что заболел коронавирусом", – подытожил боец.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Харитонов заявлял, что специально пытался заболеть коронавирусом.

Узнай первым итоги "коронавирусного" сезона УПЛ у нас в Telegram!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
Коронавирус
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
4
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Другие виды спорта

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 24 823.

    Вылечились: 10 440. Умерли: 735.

  • В мире заболели более 6,4 млн человек, погибли – 378 тысяч.

  • Ученые обнаружили опасное влияние лекарств от кашля – провоцирует развитие COVID-19.

  • В США начались испытания на людях препарата против коронавируса.

  • Как точно измерить температуру: врач из Китая назвал три главных правила.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Фрайбург
VS
Боруссия М
Фрайбург не проиграет
2.04 Сделать ставку
Смолевичи
VS
Городея
Победа Смолевичей с форой (0)
1.60 Сделать ставку
Бохум
VS
Санкт-Паули
Инд. тотал Санкт-Паули меньше 1.5
1.52 Сделать ставку
Гройтер Фюрт
VS
Зандхаузен
Обе забьют
1.70 Сделать ставку
Санта Клара
VS
Брага
Брага забьет в 1-м тайме
1.66 Сделать ставку
ENCE
VS
sAw
Победа ENCE с форой в -3,5 раунда
1.60 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR с форой в -2,5 раунда
1.68 Сделать ставку
FURIA
VS
Gen.G
Победа Gen.G с форой в +2,5 раунда
1.76 Сделать ставку
Triumph
VS
Cloud9
Победа Triumph с форой в +4,5 раунда
1.76 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Dignitas
Победа MAD Lions
1.55 Сделать ставку