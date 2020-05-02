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3 мая • обновлено в 23:00
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Верняев побоялся обидеть Россию, говоря о войне на Донбассе

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Родившийся в Донецке украинский гимнаст Олег Верняев отказался называть Россию виновной в начале войне на Донбассе, и ушел от вопроса, почему она началась.

Верняев с Нагорным. ОИ-2016

Верняев с Нагорным. ОИ-2016

@ nikushkarus

"Мне нечего сказать, честно. Я не буду ничего говорить – потому что, я столько всего наслушался в этой теме, что я даже не хочу ничего говорить, потому что, что не скажешь – все будет не так. Мне просто очень жаль, что я не могу взять и поехать просто в Донецк. Мне очень жаль, что много людей от этого страдает, что страна страдает – вот это мне жаль", - заявил 26-летний спортсмен в эфире Youtube-канала INTERSPORT Україна

На уточняющий вопрос интервьюера, понял ли спортсмен для себя ответ на этот вопрос, гимнаст снова ответил уклончиво, что "возможно, да".

Как сообщал OBOZREVATEL, Верняев не скрывает своей дружбы с российскими спортсменами и часто делает с ними совместными фотографии.

Верняев с Белявским. Чемпионат Европы-2015

Верняев с Белявским. Чемпионат Европы-2015

twitter.com/EChMontpellier

В одном из интервью Олег признался, что его хотели побить после того, как он сфотографировался с российским коллегой Никитой Нагорным. Спортсмен сказал, что ему поступали угрозы в соцсетях.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
спортивная гимнастика
Персона
Олег Верняев
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Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Виктор
Александрович Виктор
Вот это гражданская позиция." Просто не могу поехать в Донецк-Сталино".Так задай себе вопрос-почему?
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