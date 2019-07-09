В Украине построят новые дворцы спорта: Камбин принял решение

Кабинет министров Украины утвердил распределение объема субвенции из государственного бюджета местным на создание серии многофункциональных спортивных комплексов.

Средства будут направлены на строительство новых, строительно-ремонтные работы существующих дворцов спорта и завершение работ по строительству или реконструкции объектов, сообщает пресс-служба Федерации баскетбола Украины (ФБУ).

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Тернополь

Житомир

В частности, речь идет о строительстве универсального спортивного зала спортивного комплекса коммунального учреждения на территории Шпанивского сельского совета в Ривненской области, дворца спорта в Хмельницком, многофункционального дворца спорта в Тернополе, дворца спорта в Каменском Днепропетровской области, дворца спорта в Житомире и капитальном ремонте помещения спортивного комплекса в Тернополе (физкультурно-оздоровительный комплекс).

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Напомним, что этот проект стартовал в 2018-м по инициативе президента ФБУ Михаила Бродского. Проект получил поддержку КМУ, Министерства молодежи и спорта и Верховной Рады Украины.

Ривне

Хмельницкий

Так в прошлом году было выделено 150 млн гривен субвенций на строительство и реконструкцию дворцов спорта. Невероятно важно, что эта стратегическая программа продолжается и в 2019-м, в этом году из государственного бюджета на нее заложено 200 млн гривен.

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