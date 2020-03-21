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21 марта • обновлено в 17:18
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В США легкоатлеток годами принуждали к сексу в обмен на место в сборной

6.4т
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Три известные американские легкоатлетки Лонда Бевинс, Джессика Джонсон и Эрин Олдрич (участница Олимпиады-2000) заявили, что Джон Рембао годами принуждал их к близости.

Джон Рембао

Джон Рембао

dailymail.co.uk

Как сообщает bleacherreport.com, Рембао, будучи главным тренером сборной с конца 1990-х до середины 2000-х, угрожал спортсменкам и пользовался покровительством руководства национальной команды и Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA).

По словам девушек, Рембао обещал лишить их места в сборной и стипендии в случае отказа от секса, а его действия покрывало руководство национальной команды. Сам Рембао — успешный тренер, подготовивший два десятка чемпионов США, — все обвинения отрицает.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший врач сборной США Ларри Нассар был приговорен к 175 годам тюремного заключения за растление юных гимнасток национальной команды.

Обвинения в его адрес выдвинули более 140 спортсменок, включая олимпийских чемпионок Симону Байлс, Александру Райсман, Габриэллу Дуглас и Маккайлу Марони. Большинство потерпевших были несовершеннолетними.

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Читайте все новости по теме "легкая атлетика" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легкая атлетика
Место
США
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну на его месте я бы подал иск о клевете!чего раньше молчали???где доказательства??слова к делу не пришить!
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сибирский ватник
сибирский ватник
Артеллерист Моня, А ведь пришивают.Там вообще хрен поймешь кто кого еб...т и кто в ответе будет.Вот недавно какого то режиссера осудили
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