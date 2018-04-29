В России турнир по самбо завершился смертельной трагедией

Во время разминки на соревнованиях по самбо в Ростовской области девятилетний школьник внезапно потерял сознание и умер. Трагедия произошла в селе Самарское.
"На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, по прибытию которой несовершеннолетний незамедлительно госпитализирован, однако, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, скончался", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.
По предварительным данным причиной кончины стала остановка сердца. Точные данные будут известны лишь после вскрытия.
Как сообщают местные СМИ, у школьника были проблемы с сердцем. Он не занимался спортом некоторое время, однако позже врачи разрешили ему возобновить тренировки.
Как сообщал ранее "Обозреватель", баскетболист в матче получил сердечный приступ и умер.