В России турнир по самбо завершился смертельной трагедией

Во время разминки на соревнованиях по самбо в Ростовской области девятилетний школьник внезапно потерял сознание и умер. Трагедия произошла в селе Самарское.

"На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, по прибытию которой несовершеннолетний незамедлительно госпитализирован, однако, несмотря на оказанные реанимационные мероприятия, скончался", - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СК РФ по региону.

По предварительным данным причиной кончины стала остановка сердца. Точные данные будут известны лишь после вскрытия.

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Как сообщают местные СМИ, у школьника были проблемы с сердцем. Он не занимался спортом некоторое время, однако позже врачи разрешили ему возобновить тренировки.

Как сообщал ранее "Обозреватель", баскетболист в матче получил сердечный приступ и умер.