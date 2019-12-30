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30 декабря • обновлено в 14:01
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В Москве в страшном ДТП разбился известный чемпион

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Бывший игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов погиб, разбившись в страшном ДТП в центре Москвы.

Кирилл Погорелов

Кирилл Погорелов

Ассоциация мини-футбола России

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел 29 декабря около 5 утра. Машина BMW Погорелова по непонятной причине выехала на встречную полосу и столкнулась лоб в лоб с автомобилем такси Toyota. После этого Toyota протаранило еще одну машину Kia Rio. В результате трагедии погиб Кирилл Погорелов, водитель и пассажир третьей машины.

Видео страшного ДТП:

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На месте ДТП

На месте ДТП

РИА Новости

Кирилл Погорелов в 2008 году стал чемпионом Европы в составе молодежной сборной России по мини-футболу. За взрослую команду он провел несколько товарищеских матчей.

Как сообщал OBOZREVATEL, известный российский наставник по боксу Валерий Дербин, тренировавший Николая Валуева, разбился в страшном ДТП в Санкт-Петербурге.

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Автор
Денис Карпов
Место
Россия Москва
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