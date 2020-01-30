В Москве турнир завершился грандиозным побоищем (видео 18+)

Московский турнир по смешанным единоборствам (ММА) "Битва чемпионов 12" , который прошел на территории "Art&Food Подсолнухи", завершился грандиозной дракой между участниками и зрителями.

Как информирует пресс-служба общественного Движения за развитие институтов гражданского общества и самоуправления (МОД РИГОС) "Возрождение", уроженцы Средней Азии инициировали конфликт в ходе которого пользуясь численным преимуществом совершили групповые нападения на спортсменов Клуба "Витязь-Ногинск".

" Били стульями, любыми предметами, которые попадались под руку. В результате – десятки пострадавших, серьезные телесные повреждения получили три спортсмена представляющие Клуб "Витязь– Ногинск" — Михаил, Глеб и Владимир", - говорится в сообщении.

По факту нанесения телесных повреждений, грабежа и экстремистских высказываний МОД РИГОС "Возрождение" подано заявление в ГУ МВД России и прокуратуру г.Москвы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года во время турнира по боксу в Назрани (Ингушетия, Россия) произошла массовая драка с участием зрителей, в которой приняло участие несколько десятков человек.

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