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30 января • обновлено в 23:52
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В Москве турнир завершился грандиозным побоищем (видео 18+)

2.2т
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Московский турнир по смешанным единоборствам (ММА) "Битва чемпионов 12" , который прошел на территории "Art&Food Подсолнухи", завершился грандиозной дракой между участниками и зрителями.

Как информирует пресс-служба общественного Движения за развитие институтов гражданского общества и самоуправления (МОД РИГОС) "Возрождение", уроженцы Средней Азии инициировали конфликт в ходе которого пользуясь численным преимуществом совершили групповые нападения на спортсменов Клуба "Витязь-Ногинск".

" Били стульями, любыми предметами, которые попадались под руку. В результате – десятки пострадавших, серьезные телесные повреждения получили три спортсмена представляющие Клуб "Витязь– Ногинск" — Михаил, Глеб и Владимир", - говорится в сообщении.

По факту нанесения телесных повреждений, грабежа и экстремистских высказываний МОД РИГОС "Возрождение" подано заявление в ГУ МВД России и прокуратуру г.Москвы.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре прошлого года во время турнира по боксу в Назрани (Ингушетия, Россия) произошла массовая драка с участием зрителей, в которой приняло участие несколько десятков человек.

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Автор
Максим Богданов
Тема
MMA
Место
Россия Москва
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Gordon Yury
Gordon Yury
А причем здесь уроженцы Средней Азии? Ведь если верить кремлевским тролям, то все они россияне, любящие и уважающие друг друга.
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Обезьянник в самом сердце паРРаши! Скоты!
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