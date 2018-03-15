В Госдуме связали отравление Скрипаля с допингом Олимпиады

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев связал дело о допинге с Александром Крушельницким и отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

"Авторы истории с подсыпанным допингом керлингисту Крушельницкому и отравлением экс-полковника ГРУ Скрипаля - одни и те же. Все это - целенаправленные атаки на Россию, умело срежиссированные в преддверии крупнейших спортивных событий", - цитирует Свищева Интерфакс.

Он считает, что "между этими историями легко провести параллель".

"Посмотрите, что произошло в Пхенчхане с Крушельницким: после завоевания им бронзы на Олимпиаде выясняется, что он принимал мельдоний - запрещенный препарат советского происхождения. Очевидно, что целью данной провокации было нежелание организаторов видеть российский флаг на церемонии закрытия Игр", - отметил глава федерации.

Крушельницкий, выступавший в дабл-миксте в паре с Анастасией Брызгаловой, был лишен бронзовой медали Олимпийских игр в Пхенчхане после того, как в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний.

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом.