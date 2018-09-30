Украинской биатлонистке придется отдать медаль россиянке

Винницкая паралимпийка Наталья Рубановская, выступающая в лыжных гонках и баитлоне, попалась на допинге. 29-летняя спортсменка дисквалифицирована до 20 февраля 2020 года за употребление фуросемида.

Наталья Рубановская Arenasporta

Проба Рубановской, которая была сделана перед этапом Кубка мира по биатлону и лыжным гонкам в январе, дала положительный результат, говорится в сообщении пресс-службы Международного паралимипйского комитета.

Рубановская лишена бронзовой медали гонки на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения на этапе Кубка мира по биатлону в Оберриде. Ее медаль перейдет к россиянке Марине Галицыной.

Кроме того, Рубановская вынуждена вернуть две бронзовые медали Кубка мира в Вуокатти, завоеванные в феврале 2018-го.

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